NAPOLI INTER MAÇI CANLI İZLE 📺 | Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Süper Kupası

📺 Napoli - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Napoli - Inter maçı canlı izlemek için tıklayın...

İtalya Süper Kupa final maçında heyecan devam ediyor. Napoli ile Inter finalde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Inter maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.