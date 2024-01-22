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NAPOLI INTER MAÇI CANLI İZLE 📺 | Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Süper Kupası

İtalya Süper Kupası final maçında heyecan dorukta. Napoli ile Inter finalde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:20
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NAPOLI INTER MAÇI CANLI İZLE 📺 | Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Süper Kupası

📺 Napoli - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Napoli - Inter maçı canlı izlemek için tıklayın...

İtalya Süper Kupa final maçında heyecan devam ediyor. Napoli ile Inter finalde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Inter maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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