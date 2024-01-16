Burkina Faso - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

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Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Burkina Faso ile Moritanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burkina Faso - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURKINA FASO - MORITANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burkina Faso - Moritanya maçı 16 Ocak Salı günü saat 17:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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