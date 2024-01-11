SON DAKİKA: TFF'den yabancı sayısı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, takip edecek iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu kararlarının detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.