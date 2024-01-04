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Terim yenilmez

Fatih Terim’in Panathinaikos’un başına geçmesi eski bir rekabeti canlandırdı. İmparator, baba Luce’den sonra şimdi de oğlu Razvan ile karşı karşıya gelecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Terim yenilmez

Yunan Ligi yepyeni bir rekabete "Merhaba" diyor… Mircea Lucescu, Galatasaray'ın başındayken gönderilmiş yerine Fatih Terim getirilmişti. Ardından Rumen çalıştırıcı Beşiktaş'ın başında İmparator'a rakip olmuştu. Fatih Terim, sürpriz bir kararla Panathinaikos'un başına geçince yeni bir rekabetin ateşi alevlendi. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, PAOK'u çalıştırıyor. Böylece Terim, baba Luce'den sonra şimdi de oğlu ile önemli bir rekabette karşı karşıya gelecek. Bu konu efsane teknik adam Mircea Lucescu'ya da soruldu. Rumen çalıştırıcı iddialı açıklamalarda bulundu.

ONA GEÇİT VERMEZ

Mircea Lucescu şunları söyledi: "Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesi lige bir heyecan getirecektir. Ancak oğlum Razvan tıpkı benim gibi ona geçit vermeyecektir. Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum. Şimdiden heyecanla bu maçları bekliyorum. Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra teklifler geldi. Ancak sezon devam ederken bir takımı devralmayı düşünmüyorum. Şimdi torun seviyorum"

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