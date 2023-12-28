Süper Lig'de takım çalıştırması bekleniyordu! İşte Kuyt'un yeni adresi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Son olarak Hollanda'da görev yapan Kuyt'un çalıştıracağı takım belli oldu. İşte detaylar...| SPOR HABERLERİ
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Belçika 2. Lig takımlarından Beerschot teknik diretör Andreas Wieland ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sarı lacivertlilerin efsane isimlerinden Dirk Kuyt'un Beerschot takımının yeni hocası olması bekleniyor.
İşte o haber...
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