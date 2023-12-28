Süper Lig'de takım çalıştırması bekleniyordu! İşte Kuyt'un yeni adresi

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'de gösterdiği performansla iz bırakan Dirk Kuyt ADO Den Haag'ın teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Kuyt, Fenerbahçe kariyerinin ardından ilk olarak Feyenoord'da altyapı antrenörü oldu.