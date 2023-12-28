Haberler Futbol Süper Lig'de takım çalıştırması bekleniyordu! İşte Kuyt'un yeni adresi

Süper Lig'de takım çalıştırması bekleniyordu! İşte Kuyt'un yeni adresi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Son olarak Hollanda'da görev yapan Kuyt'un çalıştıracağı takım belli oldu. İşte detaylar...| SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:15
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ENES CEVAHİRCİ
Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerini Belçika'da sürdürecek! İşte yeni takımı

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'de gösterdiği performansla iz bırakan Dirk Kuyt ADO Den Haag'ın teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerini Belçika'da sürdürecek! İşte yeni takımı

Kuyt, Fenerbahçe kariyerinin ardından ilk olarak Feyenoord'da altyapı antrenörü oldu.

Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerini Belçika'da sürdürecek! İşte yeni takımı

En üst düzeyde baş antrenör olarak ilk görevi 2022 yazında ADO Den Haag'da başladı. ADO Den Haag'da başarısız olan genç çalıştırıcı 17 maç sonra görevinden ayrıldı.

Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerini Belçika'da sürdürecek! İşte yeni takımı

Belçika 2. Lig takımlarından Beerschot teknik diretör Andreas Wieland ile yollarını ayırma kararı aldı.

Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerini Belçika'da sürdürecek! İşte yeni takımı

Sarı lacivertlilerin efsane isimlerinden Dirk Kuyt'un Beerschot takımının yeni hocası olması bekleniyor.

Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerini Belçika'da sürdürecek! İşte yeni takımı

İşte o haber...

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