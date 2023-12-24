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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '24 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 24 Aralık Pazar tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 08:21
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Konyaspor - Kayserispor (beIN Sports 2)

16:00 Adana Demir - Antalyaspor (beIN Sports 2)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (beIN Sports 1)

13:30 Bandırmaspor - Adanaspor (beIN Sports MAX 2)

13:30 Bodrumspor - Göztepe (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Giresunspor (TRT Spor)

19:00 Altay - Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Wolverhampton - Chelsea

21:00 WehdaWehda - RiyadhRiyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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