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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '18 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 18 Aralık Pazartesi tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Girona - Alaves

22:45 Atalanta - Salernitana

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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