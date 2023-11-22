EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 8. ve son maçında Galler deplasmanına konuk oldu.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 8. ve son maçında Galler deplasmanına konuk oldu.
Ay-yıldızlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak grubu lider tamamladı.
Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, millilerimizin golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.
KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.
EURO 2024 için heyecanlı bekleyiş sürerken, turnuvada dağıtılacak ödül miktarı da belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre; turnuvaya katılacak takımlar kendi sponsorluk anlaşmaları dışında UEFA'dan gelecek ödüllerle önemli bir gelir kaynağı elde edecek.
TOPLAM ÖDÜL 371 MİLYON EURO
UEFA bu yıl toplam ödül miktarında büyük bir atışa giderek rakamı 301'den 371 milyon Euro'ya çıkardı.
Her katılan ülkeye 9.25 milyon Euro ayak bastı parası verilecek.
Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik 750 bin Euro demek...
Son 16 turuna kalmanın ödülü ise 2 milyon Euro. UEFA çeyrek finale kalanlara 3.25'er milyon Euro ödül verecek. Yarı finale çıkanlar 5'er milyon Euro alırken şampiyon takım 10, finalist 7 milyon Euro kazanacak.
ŞAMPİYON 34 MİLYON EURO KAZANACAK
Bu rakamlar ışığında grubunda tüm maçları kazanarak şampiyon olan bir ülke kasasına 34 milyon Euro koyacak