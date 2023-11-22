Haberler Futbol EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımımızın 2. torbadan katılacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) dağıtılacak ödül miktarı belli oldu. Tüm maçlarını kazanarak şampiyon olacak takımın kazanacağı para dudak uçuklattı. İşte o rakam...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:12 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:19
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EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 8. ve son maçında Galler deplasmanına konuk oldu.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Ay-yıldızlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak grubu lider tamamladı.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, millilerimizin golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EURO 2024 için heyecanlı bekleyiş sürerken, turnuvada dağıtılacak ödül miktarı da belli oldu.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Hürriyet'in haberine göre; turnuvaya katılacak takımlar kendi sponsorluk anlaşmaları dışında UEFA'dan gelecek ödüllerle önemli bir gelir kaynağı elde edecek.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

TOPLAM ÖDÜL 371 MİLYON EURO

UEFA bu yıl toplam ödül miktarında büyük bir atışa giderek rakamı 301'den 371 milyon Euro'ya çıkardı.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Her katılan ülkeye 9.25 milyon Euro ayak bastı parası verilecek.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik 750 bin Euro demek...

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Son 16 turuna kalmanın ödülü ise 2 milyon Euro. UEFA çeyrek finale kalanlara 3.25'er milyon Euro ödül verecek. Yarı finale çıkanlar 5'er milyon Euro alırken şampiyon takım 10, finalist 7 milyon Euro kazanacak.

EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

ŞAMPİYON 34 MİLYON EURO KAZANACAK

Bu rakamlar ışığında grubunda tüm maçları kazanarak şampiyon olan bir ülke kasasına 34 milyon Euro koyacak

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