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Wilfried Zaha milli takımda neden yok! Hocasından açıklama geldi

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha'nın milli takımda yer almama sebebini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:57 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:58
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Wilfried Zaha milli takımda neden yok! Hocasından açıklama geldi

Jean-Lois Gasset yamış olduğu açıklamada, Zaha, milli takımda neden yok? Salı akşamı federasyonumuz Zaha'nın gönderilmesi için Galatasaray'a bir e-posta gönderdi. Oyuncuyu aradım, pazartesi günü herkesin burada toplanması gerektiğini söyledim. Büyük bir rekabetin içine giriyoruz. İşi daha sıkı tutmamız lazım. O da ancak salı günü gelebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Benim için disiplin önemlidir. Bu yüzden onu milli takıma almayacağımı söyledim. Afrika Kupası'na az bir süre kaldı. İşi sıkı tutmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Milli takım formasıyla 31 maça çıkan Zaha, 5 gol kaydederken 6 da asist yaptı.

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