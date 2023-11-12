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Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadınlar Süper Ligi

Galatasaray, Turkcell Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Eda Karataş ve Ruth Kiboyi attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:13 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:30
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Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadınlar Süper Ligi

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada Galatasaray, son dakikada bulduğu golle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibyeti getiren golleri 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8. dakikada Ruth Kiboyi kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 79. dakikada Yağmur Uraz'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 27 yapan Galatasaray, zirveye oturdu.

24 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. kendisine yer buldu.

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