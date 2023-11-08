Can Uzun performansıyla beğeni topluyor! A Milli Takım'a göz kırptı!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te top koşturan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Can Uzun, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu sezon Nürnberg formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Uzun, bu müsabakalarda 8 gol, 1 asist kaydetti.

Ligde Hannover 96 ağlarına 2, Osnabrück, Greuther Fürth ve Holstein Kiel filelerine 1'er gol gönderen 17 yaşındaki oyuncu, Almanya Kupası'nda ise Nürnberg'in Oberneuland'ı 9-1'lik skorla yendiği maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

Genç futbolcu, Bundesliga 2'de 18 puanla 11. sırada yer alan takımının en golcü oyuncusu olmayı da başardı.

U17'DE 22, U19'DA 20 GOL ATTI

2021-2022 sezonunda Nürnberg'in U17 takımında oynayan Can, 19 karşılaşmada forma giydiği sezonu 22 golle tamamladı. Geçen sezon da U19 takımında 18 müsabakaya çıkan 17 yaşındaki Uzun, 20 gol kaydetti.

A MİLLİ TAKIM'DAN DAVET BEKLİYOR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilerleyen dönemlerde Can Uzun'u A Milli Futbol Takımı'na davet etmesi bekleniyor. Daha önce 17 yaş altı kategorisinde milli formayı giyen Can, çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol attı.