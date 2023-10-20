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Haftanın golü Yunus Akgün'den!

Yunus Akgün'ün Letonya maçında attığı gol haftanın golü seçildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 16:54
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Haftanın golü Yunus Akgün'den!

Yunus Akgün'ün Letonya maçında attığı gol haftanın golü seçildi.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, haftanın en iyi golü seçildi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün attığı gol, 7. haftanın en iyi golü seçildi. Yunus, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada en fazla oyu alarak İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'i geride bıraktı.

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