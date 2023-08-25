Kulüp bulanamayan Eden Hazard Futbolu bırakabilir!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz kalan Eden Hazard'ın geleceği merak ediliyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Eden Hazard halen hiçbir kulüple anlaşamadı.

Hazard'ın Inter Miami'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmesinin ardından kardeşi Kylian'ın takımı olan RWD Moolenbeek'in teklifini reddetmesiyle beraber başka hiçbir takımdan teklif almadığını belirtti.

EMEKLİ OLABİLİR

Haberde; Eden Hazard'ın bir kulüp bulamaması durumunda bir sürprize imza atarak futbolu bırakabileceği ifade edildi.

EDEN HAZARD'IN KARİYERİ

Kariyerinde 623 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız isim 167 gol, 157 asistlik performans sergiledi.

Eden Hazard Tubize altyapısında başladığı futbol kariyerine sırasıyla Lille, Chelsea ve Real Madrid'de devam etti.