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Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan Panama - Jamaika maçı ile devam ediyor. F Grubunda Panama'nın 1 puanı bulunurken Jamaika ise henüz hanesine puan yazdırmadı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:30
Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Panama - Jamaika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. İsveç ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANAMA - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panama - Jamaika maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Panama - Jamaika MAÇINI CANLI İZLE

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunu olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarını ilk 2'de tamamlayanlar üst tura adını yazdıracak.

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