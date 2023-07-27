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Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pendikspor, Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:40
Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Pendikspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Pendikspor ile Ankaragücü, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Ankaragücü maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 18:00'de karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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