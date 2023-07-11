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Sampdoria Fabio Borini'yi kadrosuna kattı!

İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 10:50
Sampdoria Fabio Borini'yi kadrosuna kattı!

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Sampdoria, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcisiyle kontrat süresi dolan 32 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada 31 maça çıkan Borini, 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Sampdoria, geçen sezon yine VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'yu yaz transfer döneminde teknik direktörlüğe getirmişti.

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