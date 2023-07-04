Haberler Futbol Jorge Jesus: Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor!

Jorge Jesus: Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor!

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyİleri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 15:59
Jorge Jesus: Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının başına geçti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jesus, Cristiano Ronaldo'ya rakip olmanın ilgi çekici olduğuna değindi. Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız oyunculara dikkat çeken Jesus, "Benzema, Kante ve diğerleri... Çok karmaşık bir lig olacak. Zaten geçmişte de öyleydi, bu kadar büyük oyuncular gelmeden önce bile." diye ekledi.

"3 YABANCI DAHA..."

Transfer politikasından da söz eden Jesus, "Benim bir avantajım var, kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Şimdi başkanın imzalayacağını söylediği 3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLAR EN İYİLERİ"

"Suudi Arabistan'da üç Portekizli teknik direktörün daha görev yaptığını hatırlatan Jesus "Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyİleri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor." dedi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 2 ayrılık, 1 transfer! Yıldız golcü geliyor...
17’lik genç delikanlı oldu! Tuğba Coşkun oğlu Ali Sadi ile pozunu paylaştı! İlk yorum baba Mehmet Ali Erbil’den! “İnanmıyorum...”
Tavares'ten haber var! Geleceği belli oldu
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oluyor!
Marcelo Brozovic'in yeni takımı açıklandı!
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 - Memur maaşı belli oldu mu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler 15:20
Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı 14:18
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! 14:02
Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? 12:39
Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... 12:31
F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! 11:50
Daha Eski
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 11:08
Kartal'a bedava stoper! Teklif yapıldı Kartal'a bedava stoper! Teklif yapıldı 10:41
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! 10:19
Arda Güler için iki yeni iddia! Arda Güler için iki yeni iddia! 09:33
Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı 01:12
Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! 00:44