Jorge Jesus: Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının başına geçti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jesus, Cristiano Ronaldo'ya rakip olmanın ilgi çekici olduğuna değindi. Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız oyunculara dikkat çeken Jesus, "Benzema, Kante ve diğerleri... Çok karmaşık bir lig olacak. Zaten geçmişte de öyleydi, bu kadar büyük oyuncular gelmeden önce bile." diye ekledi.

"3 YABANCI DAHA..."

Transfer politikasından da söz eden Jesus, "Benim bir avantajım var, kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Şimdi başkanın imzalayacağını söylediği 3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLAR EN İYİLERİ"

"Suudi Arabistan'da üç Portekizli teknik direktörün daha görev yaptığını hatırlatan Jesus "Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyİleri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor." dedi.