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Yusuf Günay'dan Ali Koç'a sert yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Günay, "Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir. Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:17
Yusuf Günay'dan Ali Koç'a sert yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'uni şahsımı hedef alan sözleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

"Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği 'eski bir bürokrat'unvanını taşımaktan, onur ve gurur duyuyorum."

"Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Hakkaniyet ve adalet ister. Ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığım gibi, aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımdır.

"Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir.

Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır."


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