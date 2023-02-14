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İtalya spor camiasından Türkiye’ye dayanışma mesajı

Son dakika spor haberi: İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (CONI) Roma’daki genel merkezinde düzenlenen ödül töreninde Türkiye’deki deprem felaketi nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı ve dayanışma mesajı verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 19:47
İtalya spor camiasından Türkiye’ye dayanışma mesajı

Lösemi nedeniyle 1995'te hayatını kaybeden eski Juventuslu futbolcu Andrea Fortunato için bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödül töreninde Türkiye'de yaşanan deprem trajedisi unutulmadı.

Törende, CONI Başkanı Giovanni Malago, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Salernitana Başkanı Danilo Iervolino ve USSI Başkanı Gianfranco Coppola'nın da aralarında bulunduğu İtalyan spor camiasının önde gelen isimleri hazır bulundu.

Törende, ödüle layık görülen CONI Başkanı Giovanni Malago, bu ödülü içinden geçtikleri dönem itibarıyla özel birine takdim etmek istediğini belirterek, davetliler arasında yer alan USSI Roma Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dündar Keşaplı'yı sahneye davet etti. Malago, Türkiye'nin geçirdiği deprem felaketini hatırlatarak, "İtalya'nın dostu aynı zamanda spor camiasının yakından tanıdığı bir isim. Uzun yıllardır Türkiye'den önde gelen kanallarının temsilcisi. Ama o şu günlerde Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle yaşanan ağır bilançonun da yakından tanığı. Biz ona bugün kısa süre önce hayatını kaybeden efsane futbol adamı Sinisa'nın ödülünü takdim ederek, Türkiye ile dayanışmamızı, dostluğumuzu, Dündar vasıtasıyla göstermek istiyoruz" dedi.

Malago'nun bu açıklaması üzerine Keşaplı da, "Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşanan enkaz altından çok sayıda insan kurtuldu ama halen insanlar olduğu da söyleniyor. CONI Başkanı Malago, Futbol Federasyonu Başkanı Gravina ve İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Coppola'ya gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı çok teşekkür ederim. Bu zor dönemde, spor ve siyaset dünyası her anlamda desteğini gösteriyor. Bir Yalovalı olarak 1999 depreminde yaşanan faciayı hatırlıyorum ama bu ne yazık ki daha büyük bir felaket. Enkaz altından kurtarılan bebekler bizim için umut oluyor. İtalya spor camiasının gösterdiği destek ve dayanışma için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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