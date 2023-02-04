Hull City - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Cardiff City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 30. hafta maçında Hull City ile Cardiff City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - CARDIFF CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Cardiff City maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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HULL CITY - CARDIFF CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hull City

Darlow; Christie, Jones, McLoughlin, Elder; Docherty, Seri; Connolly, Tufan, Slater; Estupinan

Cardiff City

Allsop; Ng, Kipre, McGuinness, Simpson; Sawyers, Ralls, Wintle; Ojo, Robinson, Philogene-Bidace