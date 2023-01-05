Galatasaray Kadın Futbol Takımı Li Jiayue'yi transfer etti!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Çinli milli futbolcu Li Jiayue ile sözleşme imzaladı.



İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, tecrübeli savunma oyuncusu Li Jiayue'yi kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden duyurdu. Çin'in Şangay şehrinde 8 Haziran 1990 tarihinde doğan Jiayue, ülkesinde Shangai Shengli takımında futbol kariyerini sürdürüyordu. 2007 yılında Şangay ekibinde as takıma yükselen defans oyuncusu, 2010, 2011 ve 2015 yılında Çin Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluklar yaşadı. 2014 yılında Kore Ligi'ne giderek ilk defa yurt dışı deneyimi yaşayan deneyimli futbolcu, burada ligin en iyi oyuncusu unvanını aldı. 2012 yılında ilk defa Çin Halk Cumhuriyeti Kadın Futbol Milli Takımı'na seçilen Li Jiayue, 2014 Kadınlar Asya Kupası'nda üçüncü olan takımın parçası oldu. Li Jiayue, 2018'de Çin'in katıldığı Jakarta Asya Oyunları'nda ikincilik, 2022 Kadınlar Asya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşadı.





Li Jiayue: "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum"

Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ve Li Jiayue, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Li Jiayue ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini belirten Emir Aral, "Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısı bitti. Şu an devre arasındayız, ikinci yarıya hazırlanıyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Transferlerimiz de devam ediyor. Yeni transferimiz Çinli bir futbolcu. Shangai takımından aldık. Çok tecrübeli. 70 küsür kez Çin Milli Takımı forması giymiş, stoper bölgesinde oynayan bir oyuncu. İnşallah bizim de kadromuza güç katacak ve şampiyonluk yolunda ilerlememizi sağlayacak. Transferlerimiz devam edebilir. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. İnşallah birlikte şampiyonluğu göreceğiz" diye konuştu.



Sarı-kırmızılıların yeni transferi Li Jiayue ise transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle takım arkadaşlarımla bir araya gelip oyunumuzu oynayacağız, bu bizi mutlu edecek ve güçlendirecek. Taraftarlarımızı da buradan bizleri desteklemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.