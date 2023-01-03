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Cristiano Ronaldo imzayı attı! İşte görüntüler

2022 Dünya Kupası öncesinde verdiği flaş röportajın ardından Manchester United ile bağlarını koparan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Flaş bir kararla Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun imza töreni gerçekleştirildi. İşte görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 20:45
Cristiano Ronaldo imzayı attı! İşte görüntüler

2022 Dünya Kupası öncesinde verdiği flaş röportajın ardından Manchester United ile bağlarını koparan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı geçtiğimiz günlerde netleşmişti.

Flaş bir kararla Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun imza töreni gerçekleştirildi.

İşte görüntüler;

RONALDO TARAFTAR ÖNÜNE ÇIKTI

İmza töreni sonrası Cristiano Ronaldo, yeni takımının formasını giydikten sonra statta taraftarların karşısına çıktı. Yıldız oyuncu için kısa bir tören daha düzenlendi.

TARAFTARLARA ARAPÇA SESLENDİ

Statta düzenlenen törende ailesiyle birlikte yer alan Ronaldo, stadı dolduran taraftarlara Arapça seslendi. Yanındakilerin yardımıyla Arapça konuşmaya çalışırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

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