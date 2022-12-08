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Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Arsenal ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 14:10
Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arsenal - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Arsenal ile Lyon hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Lyon maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 18:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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