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Sabah 5. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşti!

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Yılın en iyileri ödüllerini aldı. İşte törenden ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 14:03
Sabah 5. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşti!

Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmaları ile başlayan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.

'Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı' özel oturumunda ağırlanan müsafirler, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek oldu.

'SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ' ÖDÜLLERİ

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşması sonrası yapıldı.

"Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü" Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı oldu.

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İŞTE ÖDÜLLER VE SAHİPLERİ

"Fotomaç Özel Ödülü"'nün sahibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü'nün sahibi, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Sivasspor'un oldu.

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü, Mustafa Denizli'nin oldu.

Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut

Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut

Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Nuri Şahin (Antalyaspor)

Yılın Takımı: Trabzonspor

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

Yılın Başkanı: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu: Marek Hamsik (Trabzonspor)

Yılın 10 Numarası: Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın Forveti: Umut Bozok (Trabzonspor)

Yılın Sol Beki: Guilherme Sitya (Konyaspor)

Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Yılın Sağ Stoperi: Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Yılın Sağ Beki: Onur Bulut (Kayserispor)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Miguel Crespo (Fenerbahçe)

Yılın En Değerli Türk Futbolcusu: Arda Güler (Fenerbahçe)

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