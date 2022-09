2013/2015 tarihleri arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'in yeni adresi resmen açıklandı.

Watford, Slaven Bilic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE WATFORD'UN AÇIKLAMASI

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.