Omar Elabdellaoui'ye milli müjde

Norveç Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Slovenya ve Sırbistan maçlarına serbest durumda olan Omar Elabdellaoui'nin çağırılması dikkat çekti.

Yaşadığı talihsiz olayın ardından yeni yeni form tutmaya başlayan Galatasaray, Norveçli oyuncuyla sözleşmesini fesh etmiş ve 30 yaşındaki isim serbest oyuncu olmuştu. Açıklanan Milli Takım kadrosunda Omar'ın yer alması ile ilgili teknik direktör Stale Solbakken açıklama yaptı.

Solbakken açıklamasında, "Omar'ın özel bir durumu var. Galatasaray kadrosundaki en iyi oyuncular arasındaydı. Sonra ne olduğunu bilmiyorum ve kontratı sona erdirildi. Bugüne kadar çok şey atlattı, Omar'ın burada olmasını gerçekten çok istedim. Kadromuzda ekstra bir oyuncu olarak yer alacak ve kimsenin yerini doldurmayacak." sözlerini kullandı.

Omar Elabdellaoui son resmi maçını geçen sezon Nisan ayında Altay'a karşı oynamıştı.