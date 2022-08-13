Alt liglerden haberler (13.08.2022)

ARTEM KRAVETS SAKARYASPOR'DA



Ligin ilk maçında yarın Göztepe'yi ağırlayacak Sakaryaspor, transferde bombayı patlattı. Yeşil-siyahlılar, Ukraynalı golcü Artem Kravets'le anlaşma sağladı. Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Konyaspor formaları giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bugün şehre gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Kiev, Granada ve Stuttgart'ta da oynayan Kravets, 288 maçta 82 gol attı, 20 asist yaptı.



RİZESPOR'DA NDLOVU BİTİYOR



Çaykur Rize, geçen sezon Kocaeli forması giyen Dino Ndlovu'yla el sıkıştı. Son olarak Çin ekibi Yatai'de görev yapan 32 yaşındaki Güney Afrikalı forvet, Kocaeli'de 15 maçta 9 gol atmıştı. 300 bin euro'ya ise Çin'e gitmişti.



BUCA 1928'DE MAZLUM İMZALADI



TFF, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928, Kocaeli'den ayrılan stoper Mazlum Demir'i kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki stoper ile uzatma opsiyon hakkı İzmir ekibinde olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



NAZİLLİ BELEDİYE NELİK'E KAVUŞTU



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, uzun süredir peşinde olduğu Doğukan Nelik'le sözleşme imzaladı. Antalyaspor'dan kiralanan 22 yaşındaki stoperle 1 yıllık anlaşma sağlandı.