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İspanya Çekya maçı CANLI izle! İspanya - Çekya maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

İspanya ile Çekya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Rosaleda Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İspanya-Çekya maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 22:10
İspanya Çekya maçı CANLI izle! İspanya - Çekya maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Çekya A Ligi 2. Grup'ta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


İSPANYA - ÇEKYA MAÇINDA İLK 11'LER
İspanya: Simon, Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso, Soler, Rodri, Koke, Asensio, Olmo, Morata

Çekya: Mandous, Zima, Brabec, Jemelka, Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny, Pesek, Cerny, Kuchta

İSPANYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İspanya - Çekya maçı 12 Haziran Pazar günü saat 21:45'te başladı. Zorlu müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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