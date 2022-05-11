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SİVASSPOR ALANYASPOR ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri

Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor ve karşılaşmayı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever 'Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı ve şifresiz izlenir, Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak?' sorularının cevabını arıyor. İşte Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak Sivasspor - Alanyaspor maçına dair merak edilenler ve maçın muhtemel 11'leri!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:31 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:01
SİVASSPOR ALANYASPOR ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri

Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri kim? İşte rövanş maçının detayları...

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO

ASpor CANLI YAYIN

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