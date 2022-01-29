Hull City - Swansea City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Swansea City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Championship'in 29. haftasında Şota Arveladze yönetimindeki Hull City, Swansea City'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Swansea City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - SWANSEA CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Swansea City maçı 29 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY - SWANSEA CITY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hull City: Baxter; Bernard, McLoughlin, Greaves, Fleming; Docherty, Smallwood; Longman, Honeyman, Lewis-Potter; Eaves

Swansea City: Hamer; Cabango, Naughton, Manning; Christie, Smith, Grimes, Latibeaudiere; Ntcham, Wolf; Piroe