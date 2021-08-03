İstikrar sürecek

MHK'nın 2021-2022 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlere inançlarının tam olduğunu ve istikrara önem verdiklerini dile getirdi. Nihat Özdemir, "Merkez Hakem Kurulu başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istediklerinin altını çizen başkan Nihat Özdemir, "Gerçekten bunun için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi, bin 500'ü profesyonel liglerde görev alan, toplam 6 bin 500'ün üstünde hakemden oluşan büyük bir ailedir. Bu aile için profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim, donanımlı VAR Merkezi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" sözlerini sarf etti.

TARİHİ BİR SEZONDU

Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon takım son hafta belli oldu. Yine aynı şekilde, TFF 1. Lig'de 3 takım, son haftaya şampiyonluk hedefiyle girdi. Geçen sezon 2 bin 692 maç oynandı. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021- 2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum.

STATLAR AÇILIYOR

Yeni sezonda maçlar yüzde 50 kapasiteyle oynanacak. Aşılı olan veya PCR testi yaptıran futbolseverler maçlara girebilecekler. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, aşının pandemide ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Taraftarların olmadığı bir ortamda maç yönetmenin hiç de iyi olmadığını defalarca dile getirdiniz. Seyirci, futbolun rengidir.

AVRUPA'DA ÖNCÜ OLDUK

MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak. Ayrıca VAR kadromuzu genişlettik. VAR teknolojisi, 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, VAR Sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı, Avrupa'da öncü oldu. Dördüncü sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz.

1. LİG'E DE VAR GELİYOR

TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemde artıracağız. Yakında VAR meslek haline gelecek.

KADINLAR 2023'TE

Serdar Tatlı başkanımızla kadın hakemlerle ilgili bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız. Cüneyt Çakır'ın açtığı Avrupa kapısı, birçok genç hakemimiz için fırsat oldu. 7 hakemimiz ülkemizi temsil ediyor.