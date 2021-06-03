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Son dakika haberi: maçı sonrası millilerimize övgüler! "Çok güçlü..."

Son dakika A haberi... Ay yıldızlılar, 'de oynayacağı maçı öncesi son provasını ile oynarken, maçtan galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Moldova Teknik Direktörü , hakkında yaptığı konuşmada, " güçlü ve tehlikeli bir takım. Kendi takımımı tebrik ederim, savunmada iyi durduk. Ancak sonrasında yediğimiz gollerle kaybettik." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 22:36
Son dakika Milli Takım haberi: Türkiye Moldova maçı sonrası millilerimize övgüler! "Çok güçlü..."
Teknik Direktörü , A Milli Takımımıza 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Bordin: "İyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle ilk yarıda Türkiye gibi güçlü bir ülkeye karşı iyi mücadele ettik. Sonrasında ikinci yarıda yediğimiz gollerle kaybettik. Şenol Güneş bütün oyuncularını turnuva öncesinde denemek istedi ve değişiklikler yaptı. Türkiye güçlü ve tehlikeli bir takım. Kendi takımımı tebrik ederim, savunmada iyi durduk. Ancak sonrasında yediğimiz gollerle kaybettik." dedi.
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