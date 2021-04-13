Haberler Futbol Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor! İşte maç programı

başlıyor! İşte maç programı

başlıyor. Batı grubunun maçlarıyla başlayacak olan lig, 14-30 nisan tarihleri arasında oynanacak. Asya Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçı ile arasında olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:17
Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor! İşte maç programı

heyecanı başlıyor. D-Smart'tan yayınlanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi'nin batı grubu maçları 14-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçı ise ile arasında olacak.
Naklen yayınlanacak olan 10 maçın programı şu şekilde:

14 NİSAN ÇARŞAMBA
17.30 Persepolis-Al Wahda
18.00 -
21.00 Al Sadd-
21.00 Al Wehdat-
23.00 -Al Rayyan
00.00 -

15 NİSAN PERŞEMBE
20.45 Al Duhail-
22.30 -
23.15 Istiklol-Shabab Al Ahli
00.30 Al Ahli-Olmaliq

SON DAKİKA