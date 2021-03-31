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Heyecan artıyor!

’nde grup aşaması kalkacak. İlk turda 36 takım, 10 hafta sürecek şekilde usülü maç yapacak. İlk 8 takım direkt yükselecek. 9 ile 24 arası play-off oynayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Heyecan artıyor!

'nın en prestijli futbol turnuvası olan 'nde format değişiyor. 'den 'nin haberine göre; , Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını 19 Nisan'da detaylı şekilde duyuracak. Alınan ilk bilgilere göre; ilk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı sistemi oynanacak.Bu aşama 10 haftada tamamlanacak. Böylelikle heyecanın kat be kat artması sağlanacak. Yapılacak köklü değişiklikle izleyici sayısı da artacak.

2024-2025 SEZONUNDA OLACAK
10 hafta sonunda puan sıralamasında yer alan ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar ise play-off turu oynayacak. Buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirlenecek. Daha sonra yeniden çift maç eleminasyon usülü karşılaşmalar yapılacak. Mevcut düzende 4'er takımlı toplam 8 grupta mücadele ediyor. İlk iki sıra üst tura çıkarken, 3. basamaktaki ekip 'ne gidiyor. Yeni sistemin -25'ten itibaren olacak.

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