Heyecan artıyor!

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor. İngiltere'den BBC'nin haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını 19 Nisan'da detaylı şekilde duyuracak. Alınan ilk bilgilere göre; ilk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak.Bu aşama 10 haftada tamamlanacak. Böylelikle heyecanın kat be kat artması sağlanacak. Yapılacak köklü değişiklikle izleyici sayısı da artacak.

2024-2025 SEZONUNDA OLACAK

10 hafta sonunda puan sıralamasında yer alan ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar ise play-off turu oynayacak. Buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirlenecek. Daha sonra yeniden çift maç eleminasyon usülü karşılaşmalar yapılacak. Mevcut düzende 4'er takımlı toplam 8 grupta mücadele ediyor. İlk iki sıra üst tura çıkarken, 3. basamaktaki ekip UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Yeni sistemin 2024-25'ten itibaren olacak.