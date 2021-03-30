Alt liglerden haberler (30.03.2021)

Beyaz Grup'ta lige tutunma mücadelesi veren İnegöl'ün hocası Hasan Erkan Şimşir, "Sancaktepe'yi devirerek üste tırmanışımızı başlatmak istiyoruz. Her maç, bizi daha iyi duruma getirecek. Kamuoyu rahat olsun" dedi.

EROĞLU UYARDI

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor maçı öncesinde öğrencilerine dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Eroğlu, erken gol ve goller bularak rakibin direncini kırmanın planlarını yapıyor. İlk ikiye yaklaşmak isteyen Altınordu'da Ufuk ile Oğulcan oynamayacak.

KARAN İNANÇLI

Düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, milli aradan sonra çıkışa geçeceklerini söyledi. Karan, "Oyuncularıma inanıyorum. Kalan 7 maçımızın her biri çok kritik olacak. Gol yollarındaki sıkıntılarımızı çözmemiz lazım" diye konuştu.

AVRUPA'NIN DEVLERİNİ 'SOL'LADI

Bodrum'da attığı 27 golle bu sezon Türkiye'nin en golcü futbolcusu olan Ozan Sol, Avrupa'da da ilk 10'a girdi. Lewandowski ve Haaland, 40'ar golle zirveye çıkarken, Ronaldo ve Mbappe 32'şer gol attı. Lukaku ve Sergeev 30'ar, Messi 29, Toney 28 gol kaydetti. Ozan, onları takip ediyor.

KAZIM MEST ETTİ

Denizlispor'la deplasmanda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazanan Altay'da genç forvet Kazımcan Karataş, sergilediği performansla siyahbeyazlı kulübün yüzünü güldürdü. 18 yaşındaki oyuncu, iki golle galibiyette başrol oynadı. Altay, teknik direktörü Osman Özköylü, "Gerçekten geleceği çok parlak, çok yetenekli bir oyuncu olacak" yorumunu yaptı.