Son dakika spor haberi: Robinho'nun 9 yıllık hapis cezası onandı

Milano Temyiz Mahkemesi, ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen Robinho'nun 9 yıllık hapis cezasını onadı.

2013 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitti. Milano Temyiz Mahkemesi, Brezilyalı oyuncunun kadonı küçümsediği ve aşağıladığı ayrıca yetkililere yanlış bilgi verip yönlendirdiğine vurgu yaptı ve mahkemenin kararını onadı.

Robinho'nun nihai karar için İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesi Yüksek Mahkeme'ye 45 gün içerisinde başvuru hakkı bulunuyor.

Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasaspor ve Medipol Başakşehir'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve Santos'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.