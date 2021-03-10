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Son dakika spor haberi: Robinho'nun 9 yıllık hapis cezası onandı

Son dakika spor haberleri: Temyiz Mahkemesi, ülkemizde ve Medipol formaları giyen Robinho'yu tecavüz davasında suçlu buldu. Mahkeme, yıldız futbolcunun 9 yıllık hapis cezasını onadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:08 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:16
Son dakika spor haberi: Robinho'nun 9 yıllık hapis cezası onandı

Temyiz Mahkemesi, ülkemizde ve formaları da giyen Robinho'nun 9 yıllık hapis cezasını onadı.

2013 yılında 'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitti. , Brezilyalı oyuncunun kadonı küçümsediği ve aşağıladığı ayrıca yetkililere yanlış bilgi verip yönlendirdiğine vurgu yaptı ve mahkemenin kararını onadı.

Robinho'nun nihai karar için İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesi 'ye 45 gün içerisinde başvuru hakkı bulunuyor.

, ve gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra ve 'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve 'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.

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