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TFF resmen açıkladı! 13 Mart'ta başlayacak

(TFF), . Lig 19 Yaş Altı Ligi'nin 13 Mart Cumartesi günü, 19 Yaş Altı Ligi'nin ise 14 Mart Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 13:24
TFF resmen açıkladı! 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri 13 Mart'ta başlayacak

(TFF), . Lig 19 Yaş Altı Ligi'nin 13 Mart Cumartesi günü, 19 Yaş Altı Ligi'nin ise 14 Mart Pazar günü başlayacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, , ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi olmak üzere iki ayrı kategoride oynanacak.

Müsabakalar, Covid-19 Müsabaka Talimatları dahilinde gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak akreditasyon sistemi ile kontrollü bir düzende gerçekleşecek.

Her iki lig de usulüne göre müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynanacak.

14 Mart Pazar günü başlayacak Süper Lig 19 Yaş Altı Ligi 20 Haziran, 13 Mart Cumartesi günü start alacak TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi ise 19 Haziran'da sona erecek.

Süper Lig ekiplerinin 19 Yaş Altı takımlarının yer alacağı ligde 4, 7, 9, 12, 15, 18, ve 20. hafta, TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi'nde ise 5, 11, ve 14. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin sezon sonrasında oynanacak play-off organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin her müsabakasında TFF'yi temsilen sağlık denetçileri, tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yapacak.



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