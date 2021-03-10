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MHK Başkanı 'nın acı günü

(TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı 'nın annesi vefat etti. TFF, resmi sitesinden merhume için başsağlığı mesajı yayınladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:29
MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü

(TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı 'nın annesi vefat etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fatma Tatlı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından 'nda toprağa verileceği bildirildi.



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