Haberler Futbol Celtic'te Neil Lennon dönemi sona erdi!

'te dönemi sona erdi!

ekiplerinden 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Dev kulübün teknik direktörü istifa ettiğini duyurdu. Celtic, 'ın yönettiği lider 'ın 18 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyordu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:46
Celtic'te Neil Lennon dönemi sona erdi!

ekiplerinden 'te Teknik Direktör istifa ettiğini açıkladı.

Celtic'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Teknik Direktör Neil Lennon'ın istifa ettiği duyuruldu. da 49 yaşındaki teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yardımcı Antrenör 'nin geçici olarak takımın başında olacağı ifade edildi.

Celtic, 'nde bu sezon 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 64 puanla lider 'ın 18 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyordu. Neil Lennon, geçtiğimiz sezon takımı ligde şampiyon yapmıştı.

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