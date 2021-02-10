Khabib Nurmagomedov'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Futbolcu olmak için..."

Karma dövüş sanatlarının (UFC) ilk Müslüman şampiyonu olarak tarihe geçen Khabib Nurmagomedov, futbolcu olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Dövüş kariyerini geçen sene sonlandıran Dağırstanlı eski dövüşçü, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk hayalim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye Cristiano Ronaldo, PSG Başkanı Al Khelaifi ve UEFA Başkanı Ceferin ile konuştum." dedi.

"HAYALİM REAL MADRID"

Rusya'nın köklü takımlarından Spartak Moskova'nın idmanlarına katılan Khabib Nurmagomedov, "Spartak iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim Real Madrid. İlk hatırladığım maç Real Madrid maçıydı. 1998'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık." ifadesini kullandı.

"1 NUMARALI SPOR FUTBOLDUR"

Futbolu tüm sporların kralı olarak gördüğünü belirten Nurmagomedov, "Benim için futbol bir numaralı spordur. Aslında futbol bir sanattır. Kazanmak için karşındakini dövmeye gerek yoktur. Çok zor bir spor tabii ama futbolu UFC ve MMA'dan daha çok seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.