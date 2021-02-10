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Khabib Nurmagomedov'dan itirafı! "Futbolcu olmak için..."

'nin eski hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, spor branşlarının 1 numarasının futbol olduğunu söyleyip, çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğini açıkladı. Dağıstanlı eski dövüşçü, futbolcu olabilmek için 'un süper yıldızı ile de görüştüğünü belirtti. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:18
Khabib Nurmagomedov'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Futbolcu olmak için..."

Karma dövüş sanatlarının () ilk Müslüman şampiyonu olarak tarihe geçen Khabib Nurmagomedov, futbolcu olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Dövüş kariyerini geçen sene sonlandıran Dağırstanlı eski dövüşçü, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk hayalim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye , Başkanı ve Başkanı ile konuştum." dedi.

"HAYALİM REAL MADRID"

'nın köklü takımlarından 'nın idmanlarına katılan Khabib Nurmagomedov, " iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim . İlk hatırladığım maç maçıydı. 1998'deki finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık." ifadesini kullandı.

"1 NUMARALI SPOR FUTBOLDUR"

Futbolu tüm sporların kralı olarak gördüğünü belirten Nurmagomedov, "Benim için futbol bir numaralı spordur. Aslında futbol bir sanattır. Kazanmak için karşındakini dövmeye gerek yoktur. Çok zor bir spor tabii ama futbolu UFC ve 'dan daha çok seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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