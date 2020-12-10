Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'den ayrılma kararı alan ve Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Portekiz basınından Record'a açıklamalar yapan Hulk, "Transfer teklifleri alıyorum. Birçok ülkeden teklif geliyor. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den teklifler, ilgi gösterenler var.

Çin'den de halen öneriler geliyor. Her gün yeni bir teklif alıyorum" açıklamasını yaptı.

FEDAKARLIK YAPACAK Çin'de haftada 500 bin dolar gibi bir gelir elde eden Hulk, bu rakamdan yüzde 90 oranında feragat edeceğini söylüyor.

Yani futbolcu; haftada 50 bin dolar gibi bir rakama teklifleri kabul edebileceğini ifade etti.