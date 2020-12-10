Haberler Futbol Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

'tan açıklaması! "'den teklif aldım"

'den , , ve 'un listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi elinde olan futbolcu Türkiye'den teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:06
Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'den ayrılma kararı alan ve Brezilyalı yıldız futbolcu , geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

Portekiz basınından Record'a açıklamalar yapan , " teklifleri alıyorum. Birçok ülkeden teklif geliyor. Brezilya, İngiltere, İspanya ve 'den teklifler, ilgi gösterenler var.

Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

Çin'den de halen öneriler geliyor. Her gün yeni bir teklif alıyorum" açıklamasını yaptı.

Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

FEDAKARLIK YAPACAK

Çin'de haftada 500 bin dolar gibi bir gelir elde eden , bu rakamdan yüzde 90 oranında feragat edeceğini söylüyor.

Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

Yani futbolcu; haftada 50 bin dolar gibi bir rakama teklifleri kabul edebileceğini ifade etti.

Hulk'tan transfer açıklaması! "Türkiye'den teklif aldım"

Yine Rus ekibi Zenit Saint Petersburg ve Porto da eski oyuncularını gündemine aldı. 'den ise , , ve 'un 'u kadrosuna katmak istediği gündeme gelmişti. (Ajansspor)

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