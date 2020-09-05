UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları (5.09.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol İngiltere son dakikada kazandı! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları...

maç sonuçları (5.09.2020)

UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları (5.09.2020)

grup maçları tüm hızıyla devam ediyor... A Milli Futbol Takımı'mızın da içerisinde yer aldığı ligde, 5 Eylül Cumartesi günü kıran kırana mücadeleler ortaya konuldu. A grubunda , İzlanda'yı son niye golüyle mağlup etti. Öte yandan Kuzey Makedonya, Ermenistan'ı 2-1'lik skorla devirdi. İşte günün maç sonucları ve oynanacak diğer müsabakalar...

'ndeki maçlar tüm hızıyla sürüyor.

Günün maçında İzlanda sahasında 'yi konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla İngiltere oldu.

Gareth Southgate'nin ekibine galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Sterling kaydetti.

İŞTE DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI:

Güney Kıbrıs 0 - 2 Karadağ
Azerbaycan 1 - 2 Lüksemburg
Kuzey Makedonya 2 - 1 Ermenistan
Estonya 0 - 1 Gürcistan
Cebelitarık 1 - 0 San Marino

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  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 21:33
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