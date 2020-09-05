UEFA Uluslar Ligi maç sonuçları (5.09.2020)
UEFA Uluslar Ligi grup maçları tüm hızıyla devam ediyor... A Milli Futbol Takımı'mızın da içerisinde yer aldığı ligde, 5 Eylül Cumartesi günü kıran kırana mücadeleler ortaya konuldu. A grubunda İngiltere, İzlanda'yı son niye golüyle mağlup etti. Öte yandan Kuzey Makedonya, Ermenistan'ı 2-1'lik skorla devirdi. İşte günün maç sonucları ve oynanacak diğer müsabakalar...
UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar tüm hızıyla sürüyor.
Günün maçında İzlanda sahasında İngiltere'yi konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla İngiltere oldu.
Gareth Southgate'nin ekibine galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Sterling kaydetti.
İŞTE DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI:
Güney Kıbrıs 0 - 2 Karadağ
Azerbaycan 1 - 2 Lüksemburg
Kuzey Makedonya 2 - 1 Ermenistan
Estonya 0 - 1 Gürcistan
Cebelitarık 1 - 0 San Marino
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 21:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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