Son dakika: Boca Juniors'ta 18 futbolcu corona virüsüne yakalandı!
Boca Juniors'ta corona virüsü şoku... Arjantin kulübü, 18 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Detaylar birazdan...
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Boca Juniors'ta 18 futbolcu corona virüsüne yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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