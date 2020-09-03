Son dakika: Boca Juniors'ta 18 futbolcu corona virüsüne yakalandı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Dünyaca ünlü kulüpte corona şoku! 18 futbolcu...

Son dakika: 'ta 18 futbolcu corona virüsüne yakalandı!

Son dakika: Boca Juniors'ta 18 futbolcu corona virüsüne yakalandı!

'ta corona virüsü şoku... Arjantin kulübü, 18 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Detaylar birazdan...

  1. 03.09.2020
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