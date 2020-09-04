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04 Eylül 2020, Cuma
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Yeni format yeni heyecan

Yeni format yeni heyecan

Düşmenin kaldırıldığı Uluslar Ligi sadeleştirildi, yeni ödüller getirildi.

Hazırlık maçlarının daha rekabetçi geçmesi amacıyla tasarlanan Uluslar Ligi'nde yeni bir formata geçildi. 2018-2019 sezonunda ilk kez gerçekleşen ve futbol otoriteleri tarafından eleştirilere maruz kalan organizasyon, bu sezon yeni amaçlarla, yeni formatla ve yeni ödüller için oynanacak. İlk sezonda B Ligi 2. Grup'ta, ve ile mücadele etmiş, oynadığı 4 maç sonunda 3 puan toplamış ve lig düşmüştü. Ancak bu sezon format tamamen yenilendi, sadeleştirildi. 4 ayrı lig ve bu 4 ayrı ligin içinde gruplar oluşturuldu. A,B ve C ligleri 16 takım, D Ligi 7 takım olarak belirlendi.

YİNE B LİGİ'NDEYİZ
Liglerdeki takımlar, bir önceki Uluslar Ligi performansına göre torbalara ayrıldı, buna göre kura çekimi yapıldı ancak bir önceki turnuvadaki küme düşme formatı geçersiz sayıldı. Yani, küme düşen Milli Takımımız tekrar B Ligi'nde yer alacak. Liglerin içinde ise kurayla 4 ayrı grup oluşturuldu ve A Milli Takım da , ve Rusya ile eşleşti. Sadece , Cebelitarık gibi takımların bulunduğu son grupta 3 ve 4 takımdan oluşan iki grup yer alacak. Maçlar, 2020 yılında, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında oynanacak. Sonuçlara göre son maçların da aynı anda oynanma ihtimali de bulunuyor.

DÜŞMELER SADECE A VE B GRUPLARINDA
4 farklı lig şeklinde tasarlanan organizasyonda yükselme- düşme ise karışık bir sistemle belirlenecek. Grup liderleri lig yükselecek. Son sıradakiler ise düşecek. Ancak düşme, sadece A ve B Ligi'ndeki takımlar için geçerli olacak. C Grubu'nda son sırada yer alan ekip ise D Grubu lideriyle play-out oynayacak ve düşen/ yükselen bu şekilde belirlenecek.

TEK ŞAMPİYON A LİGİ'NDE
Finaller ise 2021 yılında düzenlenecek. Sadece A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım, rövanşlı eleme turunda karşı karşıya gelecek. Kazananlar final oynayacak, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek. Kısacası, A Ligi şampiyonluk için, diğer ligler ise A Ligi'ne yükselmek için karşılaşacak. Ayrıca, grup liderlerinden en iyi iki takım da (elemelerde başarısız olması kaydıyla) 2022 Dünya Kupası play-off'a direkt katılma hakkı elde edecek. Yani ikinci bir şansa sahip olacak.

  1. 4.9.2020
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