Emre Mor'dan müthiş performans! 2'de 2... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan müthiş performans! 2'de 2...

Emre Mor'dan müthiş performans! 2'de 2...

Geçtiğimiz sezon 'da da forma giyen ardından, İspanya 1. Futbol Ligi () takımlarından 'ya dönen Lugo ile oynanan mücadelede attığı golle galibiyette pay sahibi oldu. Mor, önceki hazırlık maçında da gol kaydetmeyi başarmıştı.

Geçen sezon kiralık olarak ilk 'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayında 'ya dönen , hazırlık maçlarında göz doldurmaya devam etti.

Geçen hafta Oviedo'ya karşı oynanan ve 2-2 sona eren maçta bir gol atan ve daha sonra aşırı yüklenmeden kaynaklanan kas sakatlığı geçirerek oyundan alınan Emre, bugün oynanan Lugo maçında da rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Emre, 72. dakikada yerini Miguel Rodriguez'e bıraktı.

Celta'nın ikinci golünü, 81. dakikada penaltıdan İago Aspas kaydetti.

İlk maçta olduğu gibi bugün de Celta'nın forvetteki en iyi futbolcularından biri olan Emre, performansıyla İspanyol basınından övgü aldı.

Celta Vigo Teknik Direktörü Oscar Garcia, geçen sezonlarda takımda sorunlar yaşayan ancak geri dönüşünden itibaren iyi futboluyla dikkati çeken Emre'nin bu şekilde oynamaya devam ettiğinde Celta'da kalacağını söylemişti.

Celta Vigo'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise A kampında olduğundan Lugo maçında forma giymedi.

  1. 02.09.2020
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