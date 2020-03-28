Ryan Babel ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak giden ve corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmayan Ryan Babel, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Ünlü kadın model Fajah Lourens ile canlı yayında antrenmanlar yapan Ryan Babel, Hollandalı modelin gösterdiği egzersizleri birlikte yaparak sosyal medya hesabından canlı yayınladı.





