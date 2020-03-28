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28 Mart 2020, Cumartesi
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ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Ryan Babel ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Bonservisi 'da bulunan ve kiralık olarak ekiplerinden Ajax'ta forma giyen , karantina günlerinde boş durmuyor. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyadan ünlü model ile canlı yayında spor yaptı.

'dan Ajax'a kiralık olarak giden ve corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmayan , sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Ünlü kadın model ile canlı yayında antrenmanlar yapan Ryan Babel, Hollandalı modelin gösterdiği egzersizleri birlikte yaparak hesabından canlı yayınladı.



  1. 28.03.2020
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