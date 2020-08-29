Aktüel haberler (29.08.20)

Chelsea'nin son bombası Thiago Silva oldu. PSG ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea Werner, Zyiech, Chilwell ve Sarr'ı da transfer etmişti.

Napoli'nin transfer olması beklenen Cengiz Ünder'in Milik'le takas edileceği iddia edildi. Geçen sezon 18 lig maçının 10'unda forma giyen 23 yaşındaki yıldız, 3 gol attı. Cengiz'in sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'yle ilgili konuşan Liverpool teknik direktörü Jürgenn Klopp, "Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" ifadeleriyle Arjantinli yıldızın transferine kapıları kapattı.

Vakıfbank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ile yönetim kurulu üyeleri, takımla bir araya geldi. Başkan Üstünsalih, yeni sezonda yeni başarılara inandıklarını ve buna hazır olduklarını dile getirdi.

1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, "Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz" sloganıyla gerçekleşti. Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş 4 de bronz madalya kazandı.