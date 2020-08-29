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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol Aktüel haberler (29.08.20)

haberler (29.08.20)

Aktüel haberler (29.08.20)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

'nin son bombası oldu. ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea Werner, Zyiech, Chilwell ve Sarr'ı da etmişti.

'nin transfer olması beklenen 'in Milik'le takas edileceği iddia edildi. Geçen sezon 18 lig maçının 10'unda forma giyen 23 yaşındaki yıldız, 3 gol attı. Cengiz'in sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

'dan ayrılma kararı alan 'yle ilgili konuşan teknik direktörü Jürgenn Klopp, "Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" ifadeleriyle Arjantinli yıldızın transferine kapıları kapattı.

Vakıfbank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri, takımla bir araya geldi. Başkan Üstünsalih, yeni sezonda yeni başarılara inandıklarını ve buna hazır olduklarını dile getirdi.

1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, "Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz" sloganıyla gerçekleşti. Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş 4 de bronz madalya kazandı.

  1. 29.8.2020
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