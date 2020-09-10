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10 Eylül 2020, Perşembe
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'ın gözdesi Umut Meraş açıkladı! "'ye ..."

Galatasaray'ın gözdesi Umut Meraş açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Fransa Ligue 2 ekiplerinden 'de forma giyen ve transferde ismi ile anılan milli futbolcu Umut Meraş, "'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da kariyerimi devam ettirmek istiyorum" dedi.

alt yapısında yetiştikten sonra önce 'a ardından da Fransız ekibi 'ye olan Umut Meraş, Bolu'ya geldi.

Meraş, burada yaptığı açıklamada, transfer teklifleri olduğunu ve 1 ay içinde netlik kazanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa'da kalacağım. 'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu'da oynadığım süre boyunca şu anda A yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. İlk güzel futbol anılarımı Bolu'da yaşadım. İnsanın ilkleri vazgeçilmezdir. Bolu da benim ilkim olduğu için çok güzel anılar yaşadım. 2 Play-Off oynadık ama olmadı. İnşallah Boluspor'un yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bolu benim için ilk, inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar Bolu'da oynayabilirim."

Geçtiğimiz sezon Le Havre formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Umut Meraş'ın ismi devi ile anılıyordu.

  1. 10.09.2020
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