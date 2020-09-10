Galatasaray'ın gözdesi Umut Meraş açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen ve transferde ismi Galatasaray ile anılan milli futbolcu Umut Meraş, "Türkiye'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum" dedi.
Boluspor alt yapısında yetiştikten sonra önce Bursaspor'a ardından da Fransız ekibi Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, Bolu'ya geldi.
Meraş, burada yaptığı açıklamada, transfer teklifleri olduğunu ve 1 ay içinde netlik kazanacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu'da oynadığım süre boyunca şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. İlk güzel futbol anılarımı Bolu'da yaşadım. İnsanın ilkleri vazgeçilmezdir. Bolu da benim ilkim olduğu için çok güzel anılar yaşadım. 2 Play-Off oynadık ama olmadı. İnşallah Boluspor'un yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bolu benim için ilk, inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar Bolu'da oynayabilirim."
Geçtiğimiz sezon Le Havre formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Umut Meraş'ın ismi Süper Lig devi Galatasaray ile anılıyordu.
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gözdesi Umut Meraş açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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