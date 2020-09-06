Usta yazardan flaş eleştiri! 'Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Usta yazardan flaş eleştiri! "Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa..."

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük beklenti içerisinde olduğu bu transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Fotomaç yazarı Serkan Korkmaz kulübün transfer politikasını eleştirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri

6 Eylül 2020 Pazar 08:24
Usta yazardan flaş eleştiri! Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa...

SERKAN KORKMAZ - DÜŞÜK BEKLENTİ

Haftalardır yazıyorum, söylüyorum, şimdi yine değineceğim... Ryan Donk, Galatasaray'ın hala elindeki en iyi stoper ve orta saha konumunda. Sarı-kırmızılı taraftarın son yıllardaki kabusu bu sezon da devam ediyor; ihtiyaç duyulan transferler ya yapılmıyor ya da yetişmiyor.

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Usta yazardan flaş eleştiri! Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa...

Fenerbahçe, Tolgay'ı serbest bıraktı, 'Jailson da yolcu' deniyor. Galatasaraylı yöneticilere, beğenmediğim bu iki futbolcuyu almalarını öneren varsa şaşırmam.

Usta yazardan flaş eleştiri! Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa...

Neden mi? İdeal 11'den (!) gidelim. Görünen o ki; Diagne ve Falcao ilk 11'de birlikte başlayacak. Bu ikilinin arkasındaki dizilimde Arda ve Feghouli kolay kolay 'kesik' yemez. Yeni ve herkesten onaylı Emre Kılınç'ı da koyalım; alın size forvet hattı.

Usta yazardan flaş eleştiri! Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa...

Şimdi geriye dönelim; Muslera'nın yokluğundaki kaleci ve önünde dizilecek dörtlüyü; Süper Lig standartlarında kaçıncı sıraya koyarsınız? Şu ana kadar 10 mevki etti; dikkatinizi çekerim...

Usta yazardan flaş eleştiri! Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa...

Size soruyorum; sona kalan ortanın ortasındaki 11. isim Donk'tan başka kim olabilir ki? Hadi biraz olasılıklardan gidelim; Diagne ya da Emre Kılınç'tan birini kesip, Ömer Bayram'a forma verildiğini varsayalım...

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