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Usta yazardan flaş eleştiri! "Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa..."
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük beklenti içerisinde olduğu bu transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Fotomaç yazarı Serkan Korkmaz kulübün transfer politikasını eleştirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri
6 Eylül 2020 Pazar 08:24
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SERKAN KORKMAZ - DÜŞÜK BEKLENTİ
Haftalardır yazıyorum, söylüyorum, şimdi yine değineceğim... Ryan Donk, Galatasaray'ın hala elindeki en iyi stoper ve orta saha konumunda. Sarı-kırmızılı taraftarın son yıllardaki kabusu bu sezon da devam ediyor; ihtiyaç duyulan transferler ya yapılmıyor ya da yetişmiyor.
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Fenerbahçe, Tolgay'ı serbest bıraktı, 'Jailson da yolcu' deniyor. Galatasaraylı yöneticilere, beğenmediğim bu iki futbolcuyu almalarını öneren varsa şaşırmam.
Neden mi? İdeal 11'den (!) gidelim. Görünen o ki; Diagne ve Falcao ilk 11'de birlikte başlayacak. Bu ikilinin arkasındaki dizilimde Arda ve Feghouli kolay kolay 'kesik' yemez. Yeni ve herkesten onaylı Emre Kılınç'ı da koyalım; alın size forvet hattı.
Şimdi geriye dönelim; Muslera'nın yokluğundaki kaleci ve önünde dizilecek dörtlüyü; Süper Lig standartlarında kaçıncı sıraya koyarsınız? Şu ana kadar 10 mevki etti; dikkatinizi çekerim...
Size soruyorum; sona kalan ortanın ortasındaki 11. isim Donk'tan başka kim olabilir ki? Hadi biraz olasılıklardan gidelim; Diagne ya da Emre Kılınç'tan birini kesip, Ömer Bayram'a forma verildiğini varsayalım...