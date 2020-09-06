Usta yazardan flaş eleştiri! "Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa..."

SERKAN KORKMAZ - DÜŞÜK BEKLENTİ

Haftalardır yazıyorum, söylüyorum, şimdi yine değineceğim... Ryan Donk, Galatasaray'ın hala elindeki en iyi stoper ve orta saha konumunda. Sarı-kırmızılı taraftarın son yıllardaki kabusu bu sezon da devam ediyor; ihtiyaç duyulan transferler ya yapılmıyor ya da yetişmiyor.