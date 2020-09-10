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James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay
Adı bir süre önce Galatasaray'la anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Fransız basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı detayı açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Eylül 2020 Perşembe 12:20
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Galatasaray'ın bir süre önce transfer gündemine aldığı James Rodriguez hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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İspanyol devi Real Madrid'de, teknik direktör Zinedine Zidane ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı oyuncu takımdan ayrılmaya karar vermişti.
Kolombiyalı yıldızın ayrılık kararının ardından birçok takım, oyuncuyu renklerine bağlayabilmek için harekete geçti.
Bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu iddia edilirken, Rodriguez sürpriz bir kararla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, basında 25 milyon Euro olarak açıklandığının aksine Kolombiyalı futbolcunun transferi için Real Madrid'e herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.