James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay

Adı bir süre önce Galatasaray'la anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Fransız basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı detayı açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Eylül 2020 Perşembe 12:20
James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay

Galatasaray'ın bir süre önce transfer gündemine aldığı James Rodriguez hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay

İspanyol devi Real Madrid'de, teknik direktör Zinedine Zidane ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı oyuncu takımdan ayrılmaya karar vermişti.

James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay

Kolombiyalı yıldızın ayrılık kararının ardından birçok takım, oyuncuyu renklerine bağlayabilmek için harekete geçti.

James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay

Bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu iddia edilirken, Rodriguez sürpriz bir kararla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu.

James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, basında 25 milyon Euro olarak açıklandığının aksine Kolombiyalı futbolcunun transferi için Real Madrid'e herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

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